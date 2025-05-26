В рязанской ОКБ открылось новое кардиологическое отделение

В Рязанской ОКБ начало работу новое кардиологическое отделение, специализирующееся на лечении пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Отделение будет предоставлять экстренную и плановую медицинскую помощь в режиме 24/7. Все палаты оснащены кислородными системами. Подразделение активно сотрудничает с Ряз ГМУ. В работе задействованы специалисты различных профилей: хирурги общего, сосудистого и гнойного направлений, пульмонологи, нефрологи, эндокринологи и другие врачи.

Руководителем отделения назначена Елена Радченко — кардиолог высшей квалификационной категории.