В Рязанской ОКБ 104 дня лечили пациентку с острым панкреатитом

Врачи Рязанской ОКБ помогли пациентке победить острый панкреатит. Подробности сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Молодая женщина, следившая за здоровьем, не имевшая вредных привычек, поступила в конце января с серьёзным диагнозом в отделение общей хирургии. В больнице начали массивную терапию лекарствами, но болезнь прогрессировала, воспаление распространилось вокруг поджелудочной железы на соседние органы.

Для выведения из организма воспалительной жидкости и отмерших тканей девушки установили дренаж. После этого пациентка почувствовала улучшение состояния. Медики ежедневно делали массивные промывания дренажей, ставили капельницы, подбирали продукты питания.

Кропотливую работу вели заведующий отделением Владимир Барсуков, малоинвазивный хирург Анна Кошкина, лечащий врач Никита Костиков, а также медицинские сестры и братья отделения.

В общей сложности рязанка провела в стационаре 104 дня. В начале мая провели исследования, которые показали: лечение помогло.