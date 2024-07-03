В Рязанской облдуме обсудили вопросы совершенствования целевого обучения

В среду, 3 июля, в рамках заседания Рязанской областной Думы парламентарии обсудили, что в регионе делается для подготовки кадров под запрос работодателей и как реализуется новая модель приема абитуриентов по целевому направлению, которая заработала в России с 1 мая текущего года. С докладами выступили заместитель министра труда и социальной защиты населения региона Елена Юданова, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства области Яна Стрельцова, а также руководители учебных заведений.

Юданова напомнила, что с 1 мая 2024 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «Об образовании». Изменения направлены на формирование комплексной системы выбора и доступности целевого обучения для всех граждан. Вся информация теперь доступна на единой цифровой платформе «Работа в России».

— Это открытая площадка, которая теперь позволяет работодателям (заказчикам целевого обучения) предлагать рабочие места, а абитуриентам — найти своего работодателя, у которого он хочет работать после окончания учебного заведения, — пояснила Елена Юданова.

Представитель профильного министерства подчеркнула, что система целевого набора существовала в регионе и раньше, но с текущего года механизм предоставления таких мест в учебных заведениях претерпел некоторые изменения. Так, теперь абитуриент может выбрать только одно образовательное учреждение и одно направление подготовки (в прошлые годы можно было подать документы в несколько вузов и заключить несколько договоров с разными заказчиками). Документ о целевом обучении заключается после зачисления (раньше договор подписывался сторонами до зачисления), в нем обязательно указывается срок отработки: он может быть от трех до пяти лет. Кроме того, по новым правилам студент может быть ограничен в поддержке от будущего работодателя, если он плохо учится: не посещает занятия или неудовлетворительно сдает экзамены.

— Заказчиками целевого обучения могут быть государственные организации или организации с долей госучастия. Для коммерческих работодателей заказчиками могут выступать профильные министерства. Меры поддержки в таком случае будут оказывать сами организации, — отметила Елена Юданова.

В Рязанской области о новом порядке целевого обучения рассказали выпускникам 9 и 11 классов школ и их родителям. О новых возможностях также проинформированы работодатели региона.

Яна Стрельцова подробно рассказала о региональном промышленно-образовательном проекте «Прообраз будущего». Акцент при его реализации сделан на укрепление взаимодействия образовательных учреждений региона (школ, ссузов и вузов) с работодателями. В систему подготовки молодых специалистов также включены учреждения дополнительного образования, детского отдыха и оздоровления, а также «Движение Первых».

Представитель регионального правительства сообщила, что для школьников региона организовываются туры на предприятия области, проводятся встречи с трудовыми коллективами и мастер-классы. Знаковым для региона стал фестиваль «Рязань молодежная: ты в центре».

О взаимодействии школ и вузов на примере Рязанского государственного медицинского университета рассказал ректор РязГМУ Роман Калинин. В образовательных учреждениях области на протяжении долгого времени работают медицинские классы, на базе вуза организованы подготовительные курсы, проводятся олимпиады по школьным предметам, конкурс «Учитель — партнер РязГМУ», профориентационные экскурсии, мастер-классы и многое другое.

О том, как проходит подготовка кадров под реальные потребности региона парламентариям сообщил директор Рязанского строительного колледжа Александр Суслов. Он отметил, что образовательные программы ссуза корректируются с учетом обратной связи от работодателей, при необходимости открываются новые направления подготовки. Большое внимание в колледже уделяется организации производственной практики.

После заслушивания докладов парламентарии задали выступающим интересующие их вопросы. Так, депутат Татьяна Баринова затронула тему реализации в регионе инвестиционных проектов и открытия в перспективе новых предприятий, для которых понадобятся высококвалифицированные кадры. Елена Юданова сообщила, что у министерства есть перечень инвесторов, которые уже работают в области и будут заходить в наш регион в ближайшие годы. По каждому проекту проводится подробный опрос, где отражена потребность в кадрах. Далее выстраивается работа с образовательными учреждениями региона.

Отдельное внимание на заседании уделили мерам поддержки, которые предприятия и организации области предоставляют сотрудникам. Заместитель главы регионального минтруда рассказала, что некоторые работодатели готовы оказать содействие в решении жилищного вопроса (например, частично компенсировать первоначальный взнос или взять на себя выплату процентов по ипотеке). Среди доступных преференций также выплаты при рождении ребенка и оформление полиса ДМС.

Парламентарий Сергей Пупков поинтересовался, как информация о нововведениях в федеральном законодательстве доводится до работодателей и абитуриентов. Елена Юданова сообщила, что разъяснительная работа проведена практически на всех предприятиях и организациях региона. В школах области прошли тематические родительские собрания. Активная информационная кампания проводится в социальных сетях и школьных чатах, подробные разъяснения можно найти и на сайтах образовательных организаций.

По итогам обсуждения спикер регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что вопросы обеспечения предприятий и организаций области квалифицированными кадрами находятся под пристальным вниманием законодательного собрания. В ближайшее время этой теме будет посвящено заседание Совета при председателе Рязанской областной Думы по вопросам социальной защиты и поддержки граждан.