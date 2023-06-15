В Рязанской Облдуме обсудили вопросы развития жилищного строительства

15 июня в Рязанской областной Думе состоялся «правительственный час», в рамках которого обсудили развитие жилищного строительства и реализацию в регионе проекта «Жильё», в том числе, с применением механизма ипотечного кредитования. Докладчиком по теме выступил первый заместитель главы регионального Минстроя Юрий Кулешов, также на вопросы депутатов отвечали и. о. главы администрации Рязани Виталий Артёмов и замглавы администрации Михаил Ромодин.

Юрий Кулешов доложил: в Рязанской области наращиваются объёмы ввода жилья, его в 2022 году построено 805 тысяч кв. м. Обозначился рост индивидуального жилищного строительства, он, благодаря дачной амнистии и программе догазификации, наблюдается по всему региону. 900 тысяч кв. м жилья в Рязанской области планируют ввести в эксплуатацию в этом году.

Замминистра также обратил внимание, что в Рязанской области стартует программа льготного ипотечного кредитования. Её участниками станут работники бюджетной сферы, а приобрести жильё по программе можно в новостройках.

Депутаты смогли адресовать свои вопросы. Один из них касался расселения аварийного жилья. Сейчас в Рязанской области, по словам Кулешова, 420 домов включены в реестр аварийных. В 2023 году запланировано расселение более 3 тысяч граждан, проживающих в них. Парламентарии также обратили внимание на то, что из-за активной точечной застройки микрорайонов возникает проблема – дефицит мест в социальных учреждениях. Отмечено, что земельные участки для строительства школ, детских садов, спортивных и медицинских объектов нужно резервировать заранее, а к застройке микрорайонов – подходить комплексно.

Прозвучал вопрос о закупке жилья для детей-сирот. В 2022 году потребность в жилье возникла у 443 человек из этой категории. Было приобретено 428 квартир. 12 сирот написали заявление о переносе срока получения квартир, 3 человека получили жильё не сразу из-за возникших сложностей во время закупки квартир на вторичном рынке. Однако в начале 2023 года этот вопрос удалось решить. 218 детей-сирот обеспечат квартирами в этом году, 139 квартир уже законтрактованы.

Депутаты также поинтересовались, как введение системы эскроу-счетов отразилась на жилищном строительстве. Юрий Кулешов отметил: благодаря ей решилась ключевая проблема – недопущение появления обманутых дольщиков. При введении экскроу-счетов покупатели недвижимости защищены от недобросовестных действий застройщиков. Сейчас в Рязанской области 95% домов строятся с использованием эскроу. При этом застройщики с банками урегулировали все возникающие вопросы, рисков и проблемных моментов не наблюдаются.

По итогам «правительственного часа» будет подготовлен проект постановления, который депутаты рассмотрят на заседании областной Думы.