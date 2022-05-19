В Рязанской облдуме обсудили перспективы развития семейного предпринимательства

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и вице-президент торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова обсудили комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса. Встреча состоялась 19 мая в региональном парламенте в рамках выездного заседания Всероссийского семейного совета, которое проходит в Рязани. В ней также приняла участие председатель ТПП региона Татьяна Гусева, депутаты, представители предпринимательского сообщества.

Приветствуя собравшихся, Аркадий Фомин отметил, что малый и средний бизнес является значимой частью экономики Рязанской области. На долю МСП приходится почти 29% валового регионального продукта, в этой сфере занято более 30% экономически активного населения.

«В регионе создана нормативно-правовая база, необходимая для реализации комплексной поддержки предпринимательства. В тесном взаимодействии с правительством, торгово-промышленной палатой Рязанской области, бизнесом прорабатываются и принимаются решения, направленные на устранение избыточных административных барьеров, снижение налоговой нагрузки, улучшение инвестиционного климата. Безусловно, введенные санкции существенно повлияли на экономическую ситуацию. Они потребовали от нас оперативного реагирования. На Совете законодателей России, проходившем недавно в Санкт-Петербурге, Президент В.В. Путин поручил региональным депутатам совместно с губернаторскими командами, деловым, научным, экспертным сообществом продолжить выработку новых антикризисных мер», – рассказал председатель областной Думы.

Елена Дыбова выразила мнение о том, что в текущих условиях важную роль в поддержании экономики страны может сыграть семейный бизнес как наиболее устойчивая и гибкая сфера предпринимательства. Семейные компании в России составляют 74% от всех МСП. Трудовые династии создают рабочие места, производят качественную продукцию, оказывают разнообразные услуги, формируют имидж регионов. Вице-президент торгово-промышленной палаты подчеркнула, что одна из основных проблем российского семейного бизнеса сегодня заключается в отсутствии в федеральном законе понятия «Семейное предпринимательство».

«Важно законодательно закрепить статус семейных предприятий. Это позволит улучшить экономическое состояние таких компаний, поможет им развиваться, более эффективно использовать инструменты государственной поддержки, активнее занимать внутренний российский рынок. Вопрос обсуждается на федеральном уровне, соответствующие проекты региональных законов подготовлены в нескольких субъектах», — уточнила Елена Дыбова.

Председатель Рязоблдумы поблагодарил руководство торгово-промышленной палаты за внимание к проблеме и дал положительную оценку инициативе ТПП.