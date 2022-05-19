В Рязанской облдуме обсудили перспективы развития семейного предпринимательства
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и вице-президент торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова обсудили комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса. Встреча состоялась 19 мая в региональном парламенте в рамках выездного заседания Всероссийского семейного совета, которое проходит в Рязани. В ней также приняла участие председатель ТПП региона Татьяна Гусева, депутаты, представители предпринимательского сообщества.
Приветствуя собравшихся, Аркадий Фомин отметил, что малый и средний бизнес является значимой частью экономики Рязанской области. На долю МСП приходится почти 29% валового регионального продукта, в этой сфере занято более 30% экономически активного населения.
Елена Дыбова выразила мнение о том, что в текущих условиях важную роль в поддержании экономики страны может сыграть семейный бизнес как наиболее устойчивая и гибкая сфера предпринимательства. Семейные компании в России составляют 74% от всех МСП. Трудовые династии создают рабочие места, производят качественную продукцию, оказывают разнообразные услуги, формируют имидж регионов. Вице-президент торгово-промышленной палаты подчеркнула, что одна из основных проблем российского семейного бизнеса сегодня заключается в отсутствии в федеральном законе понятия «Семейное предпринимательство».
Председатель Рязоблдумы поблагодарил руководство торгово-промышленной палаты за внимание к проблеме и дал положительную оценку инициативе ТПП.