В Рязанской областной филармонии прошла торжественная церемония занесения на доску почета Рязанской области

28 апреля, в Рязанской областной филармонии прошла торжественная

церемония вручения свидетельств о занесении на региональную Доску почета, приуроченная к предстоящему празднику весны и труда. Церемония началась с выступления губернаторского камерного оркестра Рязанской области.

Свидетельства гражданам и представителям организаций вручил губернатор Рязанской области Павел Малков.

– Сегодня мы чествуем людей труда, наших земляков, которые внесли ощутимый вклад в развитие региона и трудовые коллективы, которые показали лучшие результаты по итогам прошло года. Я уверен, что все собравшиеся в зале работают не ради карьеры или денег, все вы по-настоящему любите и уважаете свою профессию, по-другому просто не бывает, по-другому невозможно добиться такого результата. Это признание оно ковалось годами, вы стали примером для других. Я благодарю каждого за ответственный и добросовестный труд, желаю вам еще больше новых достижений, новых успехов, здоровья и творческой энергии, – сказал он.

Малков отметил, что в области отличные показатели в сфере промышленности, но главное здесь не цифра, а то, что мы сейчас работаем в условиях жестких санкций, и право увидеть свою фамилию на доске почета заслужили люди, которые научились работать в этих условиях.

Свидетельства о занесении на доску почета получили лучшие работники предприятий и организации, добившиеся наивысших успехов в минувшем году. В их числе – врачи, учителя, аграрии, работники экстренных служб, деятели культуры, спортсмены и волонтеры.

Также места на Доске почета удостоились следующие предприятия: «Елатомский приборный завод», «МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ», Рязанский областной научно-методический центр народного творчества, Колхоз имени Ленина Касимовского района, Рязанский институт развития образования, Вакинское АГРО Рыбновского района, группа компаний «Зеленый сад», Ряжская МТС, Скопинский фармацевтический завод «Скопинфарм», общество «СПФ Рязань» Скопинского района, общество «ЭКОРОСТ» Спасского района, завод «Красное знамя».

Напомним, региональная Доска почета находится на площади Победы. Ее обновляют раз в год. На Доску заносят граждан и предприятия, добившихся успехов в сфере экономики, культуры, здравоохранения, сельского хозяйства и других областях.