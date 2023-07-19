В Рязанской областной Думе подвели итоги весенней сессии

В среду, 19 июля, в Рязанской областной Думе состоялось заключительное заседание весенней сессии 2023 года. Подвёл итоги работы председатель Облдумы Аркадий Фомин.

Как отметил руководитель регионального парламента, принятые в рамках завершившейся сессии законопроекты были направлены на развитие Рязанской области и поддержку рязанцев. Он обратил внимание: в своём послании президент Российской Федерации Владимир Путин сделал акцент на поддержке материнства и детства, улучшении демографической ситуации в стране. По этому направлению в Рязанской области велась активная работа.

— Мы реагируем не только на федеральные меры поддержки, реализуя их на территории области, но и вводим свои региональные. По инициативе губернатора Павла Малкова областная Дума приняла закон о единовременной выплате при рождении ребёнка размером 20 тысяч рублей на все семьи. 50 тысяч рублей выплачивают при появлении первенца молодым матерям в возрасте до 25 лет. Эта своевременная мера поддержки. Более 1400 женщин уже получили пособия 20 тысяч рублей, 286 молодых мам получили пособия 50 тысяч рублей. Общая сумма поддержки — более 43 миллионов рублей, средства выделили из регионального бюджета, — отметил Аркадий Фомин.

Во внимании депутатов находился вопрос выплаты денежной компенсации вместо предоставления земельных участков многодетным семьям. Соответствующий закон был принят: теперь многодетные рязанцы вместо земельного участка могут получить до 200 тысяч рублей. Деньги можно направить погашение ипотеки и целевого жилищного займа.

— 203 многодетные семьи уже получили выплаты на общую сумму 40 миллионов рублей, — уточнил руководитель регионального парламента.

Другое важное направление — работа над увеличением продолжительности жизни и её качества. Треть жителей Рязанской области, по словам Фомина, — люди пенсионного возраста. Многим из них требуется постоянный уход.

— Мы приняли закон, который позволяет родственникам пройти обучение и официально трудоустроиться помощников по уходу. С 1 января этот закон вступил в силу, и уже 800 рязанцев ухаживают за своими родственниками, получая за это по сути заработную плату, — сказал председатель Рязанской областной Думы.

Также он напомнил о расширении программы социальной газификации. Субсидию в размере 100 тысяч рублей теперь можно использовать не только на проведение работ по подключению газового оборудования, но и на его покупку. Также расширен перечень льготных категорий граждан, которые могут воспользоваться программой.

В рамках весенней сессии оперативно были приняты решения о распределении поступивших из федерального бюджета средств в регион. Дополнительное финансирование направили на укрепление дорожной инфраструктуры, ремонт контактной троллейбусной сети в Рязани, обновление парка скорой помощи, оснащение нового корпуса областного онкологического диспансера, строительство новых социальных объектов и благоустройство территорий.

Вопросы развития и поддержки экономики, подготовки квалифицированных кадров для её ключевых отраслей также находились во внимании парламентариев.

— Принят закон, направленный на привлечение рязанских предприятий к участию в федеральном проекте “Профессионалитет”. Теперь предприятия, безвозмедно передавшие ссузам имущество, смогут получать налоговые льготы. Максимальный размер налогового вычета составит 45 млн руб, — сказал Аркадий Фомин.

Председатель областной Думы обратил внимание: продолжается специальная военная операция, и многие рязанцы выполняют задачи по защите страны. Поэтому одной из важнейших задач прошедшей сессии являлось оказание поддержки участникам СВО. Был принят ряд законов, расширяющих региональные меры, которые изначально действовали только в отношении мобилизованных граждан и членов их семей.

— Сейчас они распространены на всех участников СВО. Для их семей теперь предусмотрено внеочередное бесплатное предоставление социальных услуг, им выдаются путёвки в детские лагеря. Все участники спецоперации и их семьи могут получать юридическую помощь бесплатно. За ней уже обратилось более 2 тысяч семей. В санатории «Сосновый бор», который работает с мая этого года, прошли реабилитацию 219 участников СВО и членов их семей, — доложил руководитель регионального парламента.

Отметим, что в рамках заключительного заседания весенней сессии депутаты Рязанской областной Думы рассмотрели и приняли ещё один закон, направленный на поддержку участников СВО. Принято решение о расширении перечня получателей льгот по уплате транспортного налога. Ранее эта льгота действовала только на мобилизованных граждан, теперь воспользоваться ей смогут все участники специальной военной операции. Кроме того, льготу продлили на 2022 и 2023 годы.