В Рязанской областной Думе обсудили исполнение бюджета региона за 2023 год

В понедельник, 17 июня, в Рязанской областной Думе прошли публичные слушания по исполнению регионального бюджета за 2023 год. Основные параметры главного финансового документа области рассмотрели парламентарии, руководители областных министерств и ведомств, представители городских органов власти, общественных организаций и объединений, контрольных и надзорных органов. В формате видеоконференцсвязи к мероприятию присоединились главы муниципальных образований.

Отчет об исполнении бюджета представила министр финансов региона Марина Наумова. Она сообщила, что по итогам прошлого года большинство ключевых социально-экономических показателей области продемонстрировали рост, что позволило завершить исполнение бюджета с позитивными результатами. Так, доходы в прошлом году сложились в сумме 99,2 млрд рублей (+ 6% к уровню 2022 года), расходы составили 100 млрд рублей, что на 10,3% больше, чем в 2022 году. Дефицит – 814 млн рублей.

– Темпы основных показателей социально-экономического развития региона, таких как валовый региональный продукт, прибыль организаций, темпы роста фонда оплаты труда, уже не первый год демонстрируют рост выше прогнозного. Это позволило получить дополнительные доходы в областной бюджет, – рассказала Марина Наумова. – Основные задачи, которые правительство области ставило в сфере бюджетной политики, были выполнены.

Глава профильного ведомства подробно остановилась на реализации в регионе 12 национальных проектов. Общий объем финансирования по данным стратегическим направлениям развития составил 21,5 млрд рублей, из которых 18,5 млрд направлены на пять основных проектов. Так, 8,6 млрд рублей освоено в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Выделенные из федерального и областного бюджета средства позволили отремонтировать более 230 км региональных и местных автомобильных дорог, начать реконструкцию мостового перехода через реку Пара в Сапожковском районе, ввести в эксплуатацию 89 км линий электроосвещения в 53 населенных пунктах. В областном центре завершена реконструкция 2-ого участка и начаты работы на 3-ем участке Северной окружной дороги, продолжились масштабные изменения на проезде Шабулина.

Нацпроект «Жилье и городская среда» профинансирован в объеме 3,9 млрд рублей. На эти средства в 2023 году в области благоустроено 27 общественных территорий, построено 9 объектов питьевого водоснабжения, создана коммунальная и транспортная инфраструктура поселков малоэтажного жилищного строительства в Ряжске и селе Ярустово Спасского района. Кроме того, 975 жителей области переселены из аварийного жилья, а привлеченные инфраструктурные бюджетные кредиты в сумме 1,5 млрд рублей позволили ввести в эксплуатацию 4 детских сада (3 – в Рязани и 1 – в Рыбном), а также продолжить строительство школы на 1100 мест в районе ЖК «Олимпийский».

– Не менее значимым для нашего региона является нацпроект «Демография». Общий объем финансирования – 2,9 млрд рублей. В рамках проекта осуществлена финансовая поддержка семей при рождении детей. На ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей было направлено 601 млн рублей, на выплаты регионального материнского капитала – 21 млн рублей, – сообщила Марина Наумова.

В 2023 году в регионе продолжилась реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения: на создание системы долговременного ухода направлено 1,7 млрд рублей.

Финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в минувшем году составило 1,9 млрд рублей. За счет указанных средств закупалось оборудование и легковые автомобили для первичного звена здравоохранения, капитально ремонтировались здания медицинских организаций области, приобретались лекарства для пациентов.

– В рамках нацпроекта «Образование» на развитие системы образования региона направлено более 1 млрд рублей, в том числе завершено строительство учебного корпуса школы-интерната в селе Лесное Конобеево Шацкого района, начато строительство школ в рязанском микрорайоне Семчино и в Касимове, обеспечено функционирование 55 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в сельских школах, обновлена материально-техническая база в 40 образовательных организациях, – рассказала глава регионального минфина.

В регионе организовано горячее питание школьников, приобретается коммунальная техника, машины скорой медицинской помощи и медицинское оборудование, выплачиваются единовременные выплаты при рождении ребенка и материальная помощь участникам СВО, членам их семей, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Госпрограммы позволяют ремонтировать муниципальные школы и медицинские центры, строить новые корпуса детских оздоровительных лагерей, приобретать квартиры для детей-сирот и многое другое.

По словам министра образования региона Ольги Щетинкиной, за последние годы были капитально отремонтированы детские лагери «Ласточка», «Сказка», «Колос», «Лучезарный», «Смена» и «Солнечный». В лагере «Радуга» возведены два жилых корпуса общей вместимостью 100 мест, благоустроена территория, приобретено необходимое оборудование. Ремонт и оснащение детских оздоровительных центров будет продолжаться.

Министр здравоохранения Александр Пшенников напомнил, что в прошлом году в регионе заработал современный онкологический центр, оснащенный передовым диагностическим оборудованием. Кроме того, был запущен третий линейный ускоритель, который полностью закрыл потребность Рязанской области в лучевой терапии. Большая работа проводится по наращиванию объемов раннего выявления заболеваний: все больше жителей области охвачены профилактическими мероприятиями, что позволяет выявлять недуг на 1-2 стадии. Александр Пшенников также добавил, что в минувшем году на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан было выделено более 690 млн рублей.

О том, что такое специальные казначейские кредиты спросил главу регионального минфина член Молодежного парламента при облдуме Виталий Иваничкин. Марина Наумова рассказала, что такая форма финансирования важнейших направлений развития введена в России в прошлом году. Кредиты выдаются под 3% годовых на срок до 15 лет. В 2023 году такой вид помощи позволил Рязанской области приобрести 25 низкопольных автобусов на сумму 400 млн рублей.

Руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Костров поднял темы, актуальные для областного центра: рязанцы жалуются на недостаточность уличного освещения и участившиеся отключения электроэнергии.

– Проблема с уличным освещением известна, – согласился с выступающим первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Александр Силкин. – Администрации города тяжело справляться с данным вопросом, поэтому областной центр оказывал помощь в рамках программы «Городская среда». В 2023 году на ремонт освещения было выделено 200 млн рублей. Отремонтировано 320 км воздушных сетей уличного освещения. Планируются работы в микрорайонах Семчино, Мирный и Строитель.

Что касается нестабильной работы городских электрических сетей, Александр Силкин уточнил, что на начало лета текущего года из 1800 фидеров (элементов распределительной кабельной или воздушной линии электропередачи) повреждены 200. При этом стагнирование отрасли началось 8-10 лет назад.

– Причины: несвоевременное выполнение технических регламентов по эксплуатации электрических сетей и несвоевременное проведение профилактических испытаний, – отметил Александр Силкин. – Сейчас утверждена инвестиционная ремонтная программа. Первостепенная задача – до 1 ноября максимально восстановиться повреждения и провести испытания кабельных линий, чтобы благополучно пройти зимний период и остановить негативную тенденцию.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отметил, что состояние энергосистемы региона и ее ритмичное функционирование напрямую влияет на качество жизни граждан и развитие региона в целом:

– Вы сегодня рассказываете о достаточно сложном положении в энергохозяйстве. Что привело к этому? Мы с вами как граждане и предприятия как субъекты экономической деятельности в соответствии с тарифом и потребленной энергией исправно платим. Возникает вопрос: либо у нас неправильно тариф сформирован, либо деньги расходовались неэффективно. Нужно проанализировать, посмотреть в деталях тарифную составляющую, посмотреть хозяйственную деятельность.

По предложению спикера регионального парламента ситуацию детально рассмотрят на площадке Рязанской областной Думы. К работе привлекут специалистов Контрольно-счетной палаты, представителей администрации областного центра и Рязанской городской Думы.

После публичных слушаний депутаты продолжат работу по рассмотрению проекта закона «Об исполнении областного бюджета за 2023 год». Итоговый документ будет принят на одном из очередных заседаний регионального парламента.