В Рязанской области жители из-за змей боятся ходить в лес и на кладбище

В Пронском районе Рязанской области местные жители из-за активности змей боятся ходить в лес и на местное кладбище, сообщает ИД «Пресса».

В Пронске от укуса гадюки пострадал американский стаффордширский терьер по кличке Букля. Змея напала на собаку во дворе жилого дома на улице Плотно-Пушкарской.

Хозяйка Букли рассказала, что в момент нападения они с мужем также были во дворе. Девочка-терьер, заметив гадюку, побежала за ней с лаем, но после укуса заскулила и убежала. Мужчина убил полутораметровую змею.

По фото в интернете супруги определили, что к ним во двор заползла гадюка Никольского. Змея ядовитая. К счастью, в ветклинике в Новомичуринске оказалась необходимая сыворотка и собаку удалось спасти.