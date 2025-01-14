В Рязанской области женился 86-летний мужчина, самой опытной невесте — 83 года

Самому взрослому жениху в Рязанской области в 2025 году было 86 лет, сообщила руководитель регионального ГУ ЗАГС Елена Сорокина.

Самой опытной невесте — 83 года.

По словам Сорокиной, средний возраст женихов и невест, возраст вступления в первый брак в прошлом году практически не изменился.

Реклама

Разводиться в Рязани и области стали меньше — 4411 случаев. В 2024 году зарегистрировано на 101 развод меньше, чем годом ранее, а в 2023 году — на 3 меньше 2022 года.

Самый долгий расторгнутый брак длился 54 года. Самый короткий — 57 дней.