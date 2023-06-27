В Рязанской области завершился капремонт железнодорожного пути на участке Шилово – Шелухово

Железнодорожники завершили капитальный ремонт пути на участке Шилово – Шелухово Московской железной дороги протяжённостью 14,7 км.

Работы проводились в течение 12 суток по технологии «закрытый перегон», которая позволяет сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объём работ за меньший промежуток времени. Работы велись круглые сутки с привлечением тяжёлой путевой техники. В процессе задействовали около 100 железнодорожников и 15 единиц спецтехники.

На время ремонта движение поездов осуществлялось по одному пути в реверсивном режиме.

Ранее железнодорожники завершили капитальный ремонт 2 главного пути на участке Чемодановка – Ряжск протяжённостью 12,7 км.

Всего в Рязанской области в 2023 году обновлено около 28 км пути.