Вторник, 27 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области завершился капремонт железнодорожного пути на участке Шилово – Шелухово

Татьяна Проводина
Image by montypeter on Freepik

Железнодорожники завершили капитальный ремонт пути на участке Шилово – Шелухово Московской железной дороги протяжённостью 14,7 км.

Работы проводились в течение 12 суток по технологии «закрытый перегон», которая позволяет сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объём работ за меньший промежуток времени. Работы велись круглые сутки с привлечением тяжёлой путевой техники. В процессе задействовали около 100 железнодорожников и 15 единиц спецтехники.

На время ремонта движение поездов осуществлялось по одному пути в реверсивном режиме.

Ранее железнодорожники завершили капитальный ремонт 2 главного пути на участке Чемодановка – Ряжск протяжённостью 12,7 км.

Всего в Рязанской области в 2023 году обновлено около 28 км пути.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

28 июня в Рязанской области ожидается от 18 до 23 градусов

Временами пройдёт дождь.

Число кибератак 23-24 июня в Рязанской области превысило 14 тысяч

Министр цифрового развития региона Андрей Ульянов поделился статистикой по кибератакам 23-24 июня.

Рязанец взял серебро марафона в 87 км в Южной Африке

Дмитрий Хадиков преодолел дистанцию за 7,5 часов.

Суд в Рязанской области вынес приговор убийце девушки в 2022 году

Уроженец Захаровского района задушил знакомую в её квартире и спрятал тело в диван.

Роскадастр проведёт аэрофотосъёмку в Скопинском районе Рязанской области

Мероприятия проводятся для исправления реестровых ошибок. Съёмку проведут с беспилотника в 2023 году.

В Роскадастре по Рязанской области рассказали о проведении государственной кадастровой оценки в 2023 году

Любое заинтересованное лицо может получить информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости в виде выписки из ЕГРН.

Мотоциклист пострадал при столкновении с Porsche в Рязани

ДТП произошло 26 июня на улице Вокзальной.

Проект «Активное долголетие» открылся в Рязани ярко и позитивно

Мероприятие собрало много представителей старшего поколения и не только.

Сотая пара молодожёнов сыграла свадьбу в Касимовском районе с начала года

Юбилейный номер записи о заключении брака достался семье Вениамина и Александра Кузьминых.

Росгвардейцы – участники СВО вернулись в Рязанскую область

Бойцы с честью выполнили поставленные служебно-боевые задачи и получили медали, специальные и воинские звания.

Артисты Рязанского театра драмы благополучно вернулись с гастролей

Спектакли прошли в городах Губкин, Старый Оскол и Железногорск.

Астролог Глоба предрёк новые провокации через несколько дней

Всё дело в том, что планета Марс на небе серьёзно нагнетает обстановку. Именно Марс запускает волны агрессии и негатива в обществе.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации