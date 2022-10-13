В Рязанской области завершается сезон активности клещей

В Управлении Роспотребнадзора по Рязанской области сообщили о снижении активности клещей и завершении сезона клещевых инфекций с наступлением осени.

Показатели заболеваемости инфекциями, передающимися клещами, и число обратившихся к медикам с присосавшимися клещами в этом сезоне не превысили среднемноголетние значения.

На территории региона в период клещевой активности обработали 350 гектаров площадей, это выше показателей предыдущих лет. Территории детских оздоровительных лагерей обрабатывались перед началом каждой смены.

В рамках энтомологического мониторинга исследовано 776 экземпляров клещей. Заражённость клещей составила 17,4%, в том числе клещевым боррелиозом — 12,1%, гранулоцитарным анаплазмозом — 5,3%. Клещей, являющихся переносчиком вируса клещевого энцефалита, не выявлено.

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