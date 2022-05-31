В Рязанской области завершается посевная кампания

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области сообщает о ходе весенних полевых работ по состоянию на 31 мая.

Аграрии Рязанской области обеспечены всеми необходимыми ресурсами для проведения полевых работ, включая технику, топливо, семена, удобрения и средства защиты растений. На сегодняшний день в регионе сельхозпредприятия и фермеры засеяли более 95% планируемых площадей.

Ранние яровые зерновые культуры посеяны на 331 тыс. га, что составляет 99% от плана, сахарная свёкла – на 7,2 тыс. га (107%), однолетние травы – на 20,5 тыс. га (99%), многолетние – на 5 тыс. га (102%), подсолнечник – на 68 тыс. га (87%), рапс – на 66 тыс. га (100%), соя – на 68 тыс. га (89%). Кукуруза на зерно посеяна на площади 31 тыс. га (90%), на силос – на 29 тыс. га (83%), овощи открытого грунта – на 0,25 тыс. га (55%). Картофель посажен на 2,4 тыс. га (65%).Осенью 2021 года под урожай 2022 года озимые зерновые культуры в регионе были посеяны на площади 359 тыс. га и масличные культуры – на 8 тыс. га. В настоящее время состояние всходов хорошее.