В Рязанской области завели уголовное дело о мошенничестве в отношении участника СВО

В Рязанской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении участника СВО. Такое решение было принято после личного приёма у прокурора области, куда обратилась супруга военнослужащего.

Женщина рассказала, что в 2023 году её муж одолжил своему сослуживцу 160 тысяч рублей. Деньги были переведены на счёт его матери. После этого сослуживец перестал выходить на связь, его местонахождение неизвестно.

Полиция несколько раз отказывала в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на неполноту проверки. Надзирающий прокурор каждый раз отменял эти решения.

В итоге, после вмешательства прокуратуры, в августе 2025 года было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Рязанской области.