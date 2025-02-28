В Рязанской области зарегистрированы случаи лихорадки Западного Нила

В 2024 году в Рязанской области зафиксированы несколько случаев лихорадки Западного Нила. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Котова в эфире Центра управления регионом.

По словам специалиста, вирус переносят комары, распознать заболевание без лабораторных исследований невозможно. Обычно болезнь протекает в форме ОРВИ. Для профилактики санитарные врачи рекомендуют муниципалитетам проводить обработки водоёмов.

Ирина Котова подчеркнула, что на протяжении многих лет случаи лихорадки в регионе не регистрировались.

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Тёплая зима может спровоцировать рост инфекционных заболеваний в 2024 году. Ежегодно в Рязанской области выявляют случаи геморрагической лихорадки с почечным синдромом, туляремии и клещевого боррелиоза. По данным Роспотребнадзора, боррелиозом заболевают от 40 до 100 жителей области в год.

Специалист также добавила, что из-за потепления клещи уже проснулись и могут активизироваться, нападая на животных и людей, сообщает сайт ИД «Пресса».