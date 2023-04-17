В Рязанской области заработала «горячая линия» по охране лесов

С 17 апреля по 1 мая Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура проводит в Рязанской области «горячую линию» по вопросам исполнения законодательства об охране и использовании лесов, включая пожарную безопасность.

Телефоны для обращения граждан:

8 (910) 937-34-93 – Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура;

8 (991) 352-41-58 – Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура.

Можно направить электронное сообщение на сайт Волжской межрегиональной прокуратуры на Едином портале природоохранной прокуратуры в разделе «Обращение в прокуратуру».

Обращения принимаются по вопросам, относящимся к компетенции Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Можно сообщить о фактах нарушения правил пожарной безопасности в лесах (речь идёт об обустройстве просек, минерализованных полос, противопожарных разрывов), а также фактах незаконной реализации древесины, незаконных рубках, захламлении лесов отходами и других нарушениях лесного законодательства.

Сведения о нарушениях закона станут основанием для организации проверок.