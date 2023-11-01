Среда, 1 ноября, 2023
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В Рязанской области заработал социальный сервис «Семья 62»

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Изображение от Freepik

В Рязанской области запущен социальный сервис «Семья 62», направленный на поддержку молодых семей.

С 1 ноября 2023 года всем жителям Рязанской области, вступающим в брак, будут выдавать сертификаты.

По ним молодожены смогут пройти получить консультацию репродуктолога в Областном перинатальном центре и посетить тренинги по семейной жизни в многофункциональном семейном центре.

Услуга предоставляется проактивно, для ее получения не нужно никаких заявлений, сообщает областное правительство. До конца года сертификаты будут выдавать в ЗАГСе. С 2024 года документ планируется автоматически загружать в электронном виде через приложение «Открытый регион 62».

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