В Рязанской области заработал короткий номер «Детского телефона доверия». Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения области.

Дополнительный номер 124. Он введен для «повышения доступности экстренной анонимной психологической помощи детям и родителям». Позвонить на него можно с мобильного телефона. Продолжает работать номер 8-800-2000-122.

«Детский телефон доверия» в Рязанской области работает с 2010 года. Работники службы проводят акции в школах и детских загородных лагерях, психологическое консультирование. Обращения принимаются круглосуточно и анонимно. На данный момент специалисты обработали примерно 140 тысяч вызовов.

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Кроме этого, в центре социального обслуживания «Семья» организуются игры для развития коммуникативных навыков, занятия, направленные на борьбу с буллингом, и творческие мастер-классы для детей.