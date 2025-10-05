В Рязанской области заметили высококучевые облака — признак ухудшения погоды

Довольно редкие в наших широтах высококучевые непросвечивающие облака — Altocumulus undulatus asperatus («асператусы») — наблюдаются сейчас в Клепиковском районе. Об этом сообщает синоптик Роман Степанов в своем телеграм-канале «Будни провинциального метеоролога».

Высококучевые непросвечивающие облака являются признаком ухудшения погоды. К Рязанской области подходят атмосферные фронты циклона, три дня назад залившего Болгарию и Румынию проливными дождями. Но циклон заполнился, рассеялся и ослабел, так понятнее, а его фронтальные разделы остались.

В Рязанской области сегодня ночью и завтра днем, по словам Степанова, осадки ожидаются от небольших до умеренных, немного похолодает. Затем, по предварительным прогнозам, вновь ожидается волна тепла.

Тепло со значительными похолоданиями ждет жителей Рязанской области в октябре 2025 года. Среднесуточные температуры в основном будут выше +10°С — порогового значения для активной вегетации.