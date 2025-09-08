Понедельник, 8 сентября, 2025
Рязань
Экология, природа, животные

В Рязанской области заметили опасного черно-жёлтого паука

Алексей Самохин
Фото: ИД «Пресса»

В посёлке Сапожок Рязанской области местный житель встретил на своём участке большого черно-жёлтого паука. Как выяснилось, это аргиопа Брюнниха, или, как его ещё называют, паук-оса. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Мужчина рассказал, что увидел паука, когда косил траву, и сразу решил его сфотографировать. В интернете он узнал, что укус этого паука очень болезненный и по силе сравним с укусом осы или пчелы.

Аргиопа Брюнниха — достаточно крупный паук с яркой окраской. Он плетёт паутину в форме круга, в центре которой заметен характерный зигзагообразный узор. Самки этого вида заметно крупнее самцов. Несмотря на устрашающий вид, паук-оса не считается опасным для человека, хотя его укус может вызвать неприятные ощущения.

Ранее жители южной части Подмосковья сообщили о нашествии тарантулов. По их словам, на дачных участках появились «огромные и волосатые» пауки, которые напугали дачников.

Как рассказал арахнолог Фёдор Мартыновченко, замеченные пауки — это южнорусские тарантулы.

