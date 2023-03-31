В Рязанской области зафиксировали первый за год укус клеща

Первый за год укус клеща зафиксировали в Рязанской области. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Клещи – переносчики возбудителей различных заболеваний. В прошлом году в регионе 71 человек заразился клещевым боррелиозом. Для лечения этого заболевания необходим приём антибиотиков. Другое – энцефалит, часто приводит к летальному исходу, однако на территории Рязанской области оно не регистрируется.

Клещи обитают в траве и на кроне кустарников. Чтобы избежать укуса клеща, важно соблюдать правила:

– Находясь на природе, надевайте светлую одежду, максимально закрывайте кожные покровы, проводите осмотр каждые 15-20 минут, после прогулки осматривайте домашних животных, – советуют специалисты.