В Рязанской области зафиксировали первый за год укус клеща

Первый за год укус клеща зафиксировали в Рязанской области. Об этом сообщает ГТРК «Ока».
Клещи – переносчики возбудителей различных заболеваний. В прошлом году в регионе 71 человек заразился клещевым боррелиозом. Для лечения этого заболевания необходим приём антибиотиков. Другое – энцефалит, часто приводит к летальному исходу, однако на территории Рязанской области оно не регистрируется.
Клещи обитают в траве и на кроне кустарников. Чтобы избежать укуса клеща, важно соблюдать правила:
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