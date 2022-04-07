В Рязанской области задержан похититель топлива из магистрального нефтепродуктопровода

В Рязанском районе сотрудниками региональных подразделений ОМВД России при содействии работников управления безопасности АО «Транснефть–Верхняя Волга» задержан один из членов преступной группы, занимавшейся хищением дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Новки — Рязань. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Кража нефтепродуктов осуществлялась через криминальную врезку в МНПП с отводом протяженностью 500 метров, проложенным на территорию частного домовладения в с. Александрово, где в одном из строений обнаружена ёмкость объёмом около 25 куб. м, а также специализированное оборудование для заполнения резервуара.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями установлена площадка, на которой находились пластиковые и металлические емкости для хранения похищенного дизельного топлива. Всего изъято более 12 тонн нефтепродукта. Вывоз топлива для последующей реализации осуществлялся с помощью автомобиля ГАЗель.

В настоящее время правоохранительные органы проводят мероприятия, направленные на выявление других лиц, причастных к хищению нефтепродуктов.

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Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из нефтепродуктопровода).