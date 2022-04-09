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Суббота, 9 апреля, 2022

В Рязанской области задержали двух мужчин и женщину, объявленных в федеральный розыск 

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В Рязанской области задержали двух мужчин и женщину, объявленных в федеральный розыск 

Александр Ильин

В Рязанской области полицейские задержали двух мужчин и женщину, скрывавшихся от правоохранительных органов и объявленных в розыск, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

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В областном центре оперативники поймали 35-летнего местного жителя, которого осудили за разбойное нападение. Мужчина уклонился от ареста и был объявлен в федеральный розыск. Также в Рязани задержали 30-летнего мужчину, обвиняемого в совершении хищения. 

В области сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» задержали 37-летнюю жительницу Пронского района. Женщина подозревается в краже. 

Задержанных арестовали, позже их передадут инициаторам розыска.

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