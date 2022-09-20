Вторник, 20 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области заблокированы сайты продажи автономеров-перевёртышей

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Изображение от wirestock на Freepik

Прокуратура Александро-Невского района при проверке выявила сайты с информацией о продаже так называемых номеров-перевёртышей. Такие устройства мешают системам фотовидеофиксации правонарушений определять регистрационные знаки машин.

Сведения, размещённые в свободном доступе, могут использоваться для ухода водителей от ответственности. Это безусловно влияет на безопасность дорожного движения.

Прокуроры направили в суд 3 административных иска с требованием признать данную информацию запрещённой. Суд удовлетворил заявления прокурора и заблокировал доступ к сайтам.

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