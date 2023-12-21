Четверг, 21 декабря, 2023
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В Рязанской области за убийство будут судить уроженца Ставропольского края

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Фото: Pxhere
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В Рязанской области перед судом за убийство предстанет уроженец Ставропольского края. Трагедия произошла 8 сентября 2023 года в Ряжске.

В одном из кафе города между посетителями произошла драка из-за девушки. В ходе конфликта гость региона 1981 года рождения дважды ударил местного жителя по голове. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Уголовное дело в отношении уроженца Ставропольского края передано в суд для рассмотрения по существу, пишет пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

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