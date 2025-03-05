В Рязанской области за сутки произошло 3 пожара, эвакуировано 12 человек

В Рязанской области 4 марта произошло 3 пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС России по области.

В 3:12 стало известно о пожаре в квартире на улице Зубковой. В ликвидации огня приняли участие 13 человек и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Из-за угрозы отравления продуктами горения было эвакуировано 12 человек, из них 6 детей. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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В 4:15 поступило сообщение о пожаре на производстве по улице Связи. В тушении участвовало 25 человек и 5 единиц техники. Огонь охватил 300 квадратных метров.

В 13:34 стало известно о пожаре в жилом доме в поселке Тума Клепиковского района. Пожар тушили 8 человек и 3 единицы техники. Огонь охватил 100 метров квадратных.