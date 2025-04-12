В Рязанской области за сутки ликвидировано 10 пожаров

Пожарные подразделения Рязанской области за минувшие сутки потушили 10 возгораний. Об этом в субботу, 12 апреля, сообщили в региональном управлении МЧС.

Среди ликвидированных пожаров — восемь случаев загорания сухой травы и мусора, а также два техногенных происшествия.

Первое произошло в ночь на 11 апреля в посёлке Южный Милославского района. Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 23:15. На месте работали 11 спасателей, было задействовано пять единиц техники. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра.

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Второе происшествие произошло рано утром в деревне Алтухово Клепиковского района. Пожар в одноэтажном жилом доме был зафиксирован в 6:36. К месту направили 14 специалистов и шесть единиц техники, включая инженерную. Огонь распространился на площади около 80 квадратных метров. По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за перегрузки электропроводки.

По информации МЧС, пострадавших в обоих случаях нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.