В Рязанской области за сутки ликвидировали 5 пожаров: сгорели дома, сараи и машина

В Рязанской области за сутки ликвидировано пять возгораний, среди которых — два случая горения мусора и три пожара техногенного характера. Информацию об этом предоставила пресс-служба регионального управления МЧС России. Пострадавших в результате происшествий нет.

Одно из самых крупных возгораний произошло 19 мая в 19:35 в деревне Алешня Рыбновского района. Загорелся блок хозяйственных построек. К месту вызова прибыли девять сотрудников пожарно-спасательной службы и три единицы техники. В результате пожара полностью уничтожены постройки и легковой автомобиль. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Позднее, в 21:59, поступило сообщение о пожаре в деревне Азеево Ермишинского района. Горел жилой дом. На месте работали четыре человека и две пожарные машины. Дом был уничтожен огнём, площадь возгорания составила 96 квадратных метров.

20 мая, в 12:35, в селе Новые Лупяжки Спасского района произошло возгорание двух нежилых строений. В тушении участвовали четыре сотрудника МЧС и две единицы техники. Площадь пожара — 84 квадратных метра.