В Рязанской области за пожароопасный период составлено 111 протоколов за сжигание травы и мусора

Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Рязанской области за пожароопасный период составили 111 протоколов за сжигание травы и мусора.

Вынесено 84 предупреждения и 3 штрафа на 15 тысяч рублей. Остальные протоколы — на стадии рассмотрения, – сообщается в Telegram канале регионального главка МЧС.

В чрезвычайном ведомстве напомнили об административной и уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.