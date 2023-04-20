spot_img
Четверг, 20 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области за пожароопасный период составлено 111 протоколов за сжигание травы и мусора

На главнуюНовости Рязани
Фото из Телеграм канала ГУ МЧС по Рязанской области

Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Рязанской области за пожароопасный период составили 111 протоколов за сжигание травы и мусора.

Вынесено 84 предупреждения и 3 штрафа на 15 тысяч рублей. Остальные протоколы — на стадии рассмотрения, – сообщается в Telegram канале регионального главка МЧС.

В чрезвычайном ведомстве напомнили об административной и уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации