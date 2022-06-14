В Рязанской области за неделю клещи покусали 151 человека

Статистику публикует областное Управление Роспотребнадзора. Среди обратившихся в медицинские организации с укусами клещей 65 — дети. Чаще всего насекомые нападают в лесах, парковых зонах, кладбищах и дачных участках.

Рязанский регион эндемичен по болезни Лайма, гранулоцитарному анаплазмозу и моноцитарному эрлихиозу человека, – уточняет ведомство.

Рязанцам напомнили, что перед выездом в эндемичные территории по клещевому вирусному энцефалиту требуется вакцинация.

Для защиты от инфекций, переносчиками которых являются клещи, в Роспотребнадзоре рекомендуют гражданам носить закрытую одежду в местах обитания насекомых.

Ситуация по клещевым инфекциям находится на контроле областного Управления Роспотребнадзора, – отметили в ведомстве.