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Среда, 15 июня, 2022

В Рязанской области за неделю клещи покусали 151 человека

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Татьяна Проводина

В Рязанской области за неделю клещи покусали 151 человека

Статистику публикует областное Управление Роспотребнадзора. Среди обратившихся в медицинские организации с укусами клещей 65 — дети. Чаще всего насекомые нападают в лесах, парковых зонах, кладбищах и дачных участках.

Рязанский регион эндемичен по болезни Лайма, гранулоцитарному анаплазмозу и моноцитарному эрлихиозу человека, – уточняет ведомство.

Рязанцам напомнили, что перед выездом в эндемичные территории по клещевому вирусному энцефалиту требуется вакцинация.

Для защиты от инфекций, переносчиками которых являются клещи, в Роспотребнадзоре рекомендуют гражданам носить закрытую одежду в местах обитания насекомых.

Ситуация по клещевым инфекциям находится на контроле областного Управления Роспотребнадзора, – отметили в ведомстве.

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