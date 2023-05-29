В Рязанской области за неделю четыре человека умерли от коронавируса

Житель Вязьмы устроил драку с двумя девочками из-за того, что они хотели нарвать цветущей сирени, пишет Readovka67.
Инцидент произошел возле многоквартирного дома. Мужчина увидел, что собираются сделать, подруги, и поднял на них руку.
«Вы кто вообще такой, чтобы меня бить?» – возмутилась девочка и в ответ тут же получила...
Сотрудники полиции разыскивают участников массовой драки на улице Советской в Липецке, пишет Lipetsk Media.
Инцидент произошел ночью 28 мая. На опубликованных кадрах видно, как несколько человек из двух разных компаний устроили потасовку. Их безуспешно пытались разнять окружающие.
«После очередного раунда, один молодой человек падает в нокаут», – говорится в...
Шоумен Стас Барецкий заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что его пригласили на главную роль в продолжении «Терминатора».
Собеседник портала утверждает, что принимает участие в написании сценария.
«Шварценеггер заявил, что никогда не вернется к роли Терминатора. Так что, теперь на главную роль зовут меня. Переговоры ведутся уже давно, я скинул (режиссеру...
В Шебекино молодой человек спас любимую девушку во время украинского обстрела, рассказал телеграм-каналу SHOT его отец.
По его словам, 17-летний парень и его 15-летняя подруга гуляли возле дома, когда началась воздушная атака. В итоге осколки травмировали девушке ноги, она потеряла сознание. Получивший контузию юноша поднял любимую и отнес...
В группе «Новости Первого канала» в социальной сети «ВКонтакте» автоматически удаляют комментарии, если в них есть слово «Шебекино», пишет портал «Бел.Ру».
Журналисты издания утверждают, что сообщения исчезают при помощи специального фильтра.
«Оставленный нами комментарий исчез меньше, чем через минуту», – говорится в публикации.
Подчеркивается, что комментарий не удаляется, если названии...