В Рязанской области за неделю 36 детей пострадали от укусов клещей.

К медикам на прошлой неделе в регионе обратился 101 человек, пострадавший от укусов клещей. Среди них 36 детей. В областном Управлении Роспотребнадзора отметили, что цифры не превышают прошлогодних показателей и средних многолетних значений.

В ведомстве напомнили, что риск нападения клещей выше в лесопарковых зонах, лесных массивах, кладбищах и дачных участках. Для защиты от укусов гражданам рекомендуют на таких территориях закрывать одеждой кожные покровы и проводить осмотры, в том числе питомцев, гулявших на улице.

Региональное Управление Роспотребнадзора держит ситуацию по клещевым инфекциям на контроле.