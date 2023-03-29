Среда, 29 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области за 2 года установят 33 быстрых зарядных станции

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Изображение от Freepik

Рязанская область стала участником пилотного проекта по установке зарядных станций. Об этом сообщает минтранс региона.

В 2023 году в Рязанской области установят 18 быстрых зарядных станций, в 2024 году — 15 станций.

Юрлицам и индивидуальным предпринимателям возместят часть затрат при реализации инвестпроектов по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электротранспорта.

Ответственным за реализацию проекта в нашем регионе назначен замминистра транспорта и автодорог Рязанской области Валерий Владимирович Еремин.

Контакты: e-mail: mintrans собачка ryazangov.ru, телефон 8 (4912) 28-09-62 добавочный 102.

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