В Рязанской области за 2 года установят 33 быстрых зарядных станции

Рязанская область стала участником пилотного проекта по установке зарядных станций. Об этом сообщает минтранс региона.

В 2023 году в Рязанской области установят 18 быстрых зарядных станций, в 2024 году — 15 станций.

Юрлицам и индивидуальным предпринимателям возместят часть затрат при реализации инвестпроектов по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электротранспорта.

Ответственным за реализацию проекта в нашем регионе назначен замминистра транспорта и автодорог Рязанской области Валерий Владимирович Еремин.

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