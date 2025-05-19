В Рязанской области выпустили второе метеопредупреждение за сутки

Для жителей Рязанской области выпустили второе метеопредупреждение за сутки. Оно опубликовано на сайте ГУ МЧС по региону.
На этот раз рязанцев предупредили о дождях. Местами они будут сильные.
Дожди могут начаться в ближайший час и продлятся до конца суток. До этого жителей региона предупреждали о надвигающейся грозе.https://7info.ru/na-rjazanskuju-oblast-stremitelno-nadvigaetsja-grozovoj-front/
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