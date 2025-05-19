Понедельник, 19 мая, 2025
14.8 C
Рязань
Изображение от tawatchai07 на Freepik
Погода

В Рязанской области выпустили второе метеопредупреждение за сутки

Валерия Мединская

Для жителей Рязанской области выпустили второе метеопредупреждение за сутки. Оно опубликовано на сайте ГУ МЧС по региону.

На этот раз рязанцев предупредили о дождях. Местами они будут сильные.

Дожди могут начаться в ближайший час и продлятся до конца суток. До этого жителей региона предупреждали о надвигающейся грозе.https://7info.ru/na-rjazanskuju-oblast-stremitelno-nadvigaetsja-grozovoj-front/

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.