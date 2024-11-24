В Рязанской области выпала месячная норма осадков за сутки

В Рязанской области за сутки в субботу, 23 ноября, выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает метеоролог Евгений Тишковец в своём telegram-канале.

Рекорды по количеству осадков поставлены сразу в некоторых уголках Черноземья. Например, в Москве за день выпало 9-12 мм осадков. Это 18-23% от месячной нормы. В Подмосковье в Луховицах — до 14 мм или 34% от нормы ноября.

Месячная норма осадков выпала в посёлке Шилово Рязанской области — 31 мм. Это считается месячной нормой. Больше осадков выпало только в Липецкой области. В посёлке Лев Толстой определили показатель 35 мм.