В Рязанской области выявлены томаты, угрожающие здоровью людей

На территории тепличного хозяйства в Рыбновском районе выявлены томаты, угрожающие здоровью людей, сообщил сайт Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
Лаборатория Тульского филиала ВНИИЗЖ в образцах томатов выявила превышение предельно-допустимой концентрации пиридабена, действующего вещества пестицидов, применяемых для борьбы с вредителями — клещами, белокрылкой, колорадским жуком.
Эксперты считают: превышение ПДК вызвано нарушением доз и сроков внесения агрохимикатов.
Сельхозпроизводителя предупредили о недопустимости подобной ситуации, Роспотребнадзор и прокуратуру просят провести внеплановую проверку хозяйства.