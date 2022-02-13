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Воскресенье, 13 февраля, 2022

В Рязанской области выявлено ещё 1493 случая заражения коронавирусом

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В Рязанской области выявлено ещё 1493 случая заражения коронавирусом

7info
Изображение Press 👍👍 Love you 💖 с сайта Pixabay
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В воскресенье, 13 февраля, выявлено 1493 новых случая заражения коронавирусом, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Темп прироста за сутки — 1,82%. Всего с начала пандемии COVID-19 официально подтвердился у 83562 рязанцев.

На 19.30 12 февраля в рязанских больницах оставалось 770 пациентов, заразившихся коронавирусом. Состояние 100 человек оценивается медиками как тяжёлое, 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме, госпитализация не требуется.

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