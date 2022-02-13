В Рязанской области выявлено ещё 1493 случая заражения коронавирусом

В воскресенье, 13 февраля, выявлено 1493 новых случая заражения коронавирусом, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Темп прироста за сутки — 1,82%. Всего с начала пандемии COVID-19 официально подтвердился у 83562 рязанцев.

На 19.30 12 февраля в рязанских больницах оставалось 770 пациентов, заразившихся коронавирусом. Состояние 100 человек оценивается медиками как тяжёлое, 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Реклама

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме, госпитализация не требуется.