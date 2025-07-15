В Рязанской области выявлен картель в сфере обращения с отходами на 8,5 млрд рублей

По результатам прокурорской проверки Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации установила факт заключения картельного соглашения, ограничивающего конкуренцию, между организациями, осуществляющими деятельность в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В марте 2024 года прокуратура Рязанской области выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Эко-Пронск» и ряда других субъектов, занимающихся транспортировкой ТКО.

Информация по данному факту была направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы России.

По итогам рассмотрения 30 июня 2025 года УФАС вынесло решение о признании картельного соглашения, участниками которого являлись следующие юридические и физические лица:

ООО «Специализированная автобаза по уборке города»

ООО «Коммунально-Сервисная компания «Дягилево»

ООО «Полигон»

ООО «Веста»

ООО «Альфа»

ООО «Спецпромсервис»

ООО «Спецмаш»

ООО «Метком»

Индивидуальные предприниматели: Кулешов С.А., Кулешов А.С., Шайдин С.Г., Лисин А.С., Хубутия Л.Р.

Соглашение было реализовано в ходе 44 электронных аукционов на оказание услуг по транспортировке ТКО. Общая сумма заключённых в рамках картеля государственных контрактов составила 8,5 миллиарда рублей.