В Рязанской области выявлен картель в сфере обращения с отходами на 8,5 млрд рублей

По результатам прокурорской проверки Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации установила факт заключения картельного соглашения, ограничивающего конкуренцию, между организациями, осуществляющими деятельность в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В марте 2024 года прокуратура Рязанской области выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Эко-Пронск» и ряда других субъектов, занимающихся транспортировкой ТКО.
Информация по данному факту была направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы России.
По итогам рассмотрения 30 июня 2025 года УФАС вынесло решение о признании картельного соглашения, участниками которого являлись следующие юридические и физические лица:
ООО «Специализированная автобаза по уборке города»
ООО «Коммунально-Сервисная компания «Дягилево»
ООО «Полигон»
ООО «Веста»
ООО «Альфа»
ООО «Спецпромсервис»
ООО «Спецмаш»
ООО «Метком»
Индивидуальные предприниматели: Кулешов С.А., Кулешов А.С., Шайдин С.Г., Лисин А.С., Хубутия Л.Р.
Соглашение было реализовано в ходе 44 электронных аукционов на оказание услуг по транспортировке ТКО. Общая сумма заключённых в рамках картеля государственных контрактов составила 8,5 миллиарда рублей.