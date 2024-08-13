В Рязанской области выделят средства на зарплаты советникам директоров школ

В Рязанской области утвержден порядок выплат ежемесячного вознаграждения советникам директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Об этом сообщается на сайте правительства.

Начиная с первого сентября, эти специалисты получат ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей. Данная инициатива является частью реализации поручения Президента Российской Федерации.

Кроме того, утверждены поправки, внесенные в соответствии с корректировками в федеральном законодательстве, касающиеся политики в сфере молодежи и поддержки их социальных инициатив.