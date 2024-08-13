Вторник, 13 августа, 2024

В Рязанской области выделят средства на зарплаты советникам директоров школ

Автор: 7info7

Опубликовано

Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/

В Рязанской области утвержден порядок выплат ежемесячного вознаграждения советникам директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Об этом сообщается на сайте правительства.

Начиная с первого сентября, эти специалисты получат ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей. Данная инициатива является частью реализации поручения Президента Российской Федерации.

Кроме того, утверждены поправки, внесенные в соответствии с корректировками в федеральном законодательстве, касающиеся политики в сфере молодежи и поддержки их социальных инициатив.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Новомичуринске росгвардейцы спасли утопающего мужчину

Линейки ко Дню знаний в Рязани пройдут 2 сентября

Зумеры хотят зарплату директоров и работу без переработок

Самыми популярными именами в июле стали Иван и Ева

Путешественник Виктор Атласов завершил многолетний маршрут «Полярная Россия»

17 населённых пунктов Рязанской области получат устойчивую мобильную связь

В селе Панино Спасского района появится новый водозаборный узел

Рязанцы направили в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза

Что известно о 27-летнем рязанце, погибшем после удара на улице Почтовой

Маски и перчатки станут обязательными в автомобильной аптечке с 1 сентября

В Рязанской области для приема жителей приграничных территорий Курской области организованы пункты временного размещения

Губернатор Рязанской области раскритиковал глав районов за неухоженные парки