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Среда, 19 апреля, 2023
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В Рязанской области выбрали лучших педагогов дополнительного образования

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Завершился региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», который проводится в рамках Года педагога и наставника. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Региональный этап конкурса прошел в 2 этапа. В заочных испытаниях приняли участие 26 педагогов дополнительного образования. В очный этап конкурса прошли 6 участников. Они, в частности, провели мастер-классы по новым формам организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании, а также провели открытые занятия.

Финалистов конкурса приветствовала министр образования региона Ольга Щетинкина. Она подчеркнула, что в регионе проводится работа по модернизации системы дополнительного образования, открываются новые центры. Это позволяет расширить возможности для преподавания, а детям получать образование в комфортных условиях.

По итогам испытаний победителем стала педагог дополнительного образования Центра развития творчества Сасовского района Юлия Василихина. Она представит Рязанскую область на Всероссийском этапе конкурса «Сердце отдаю детям». Второе место занял Владимир Антонов из касимовской школы № 6 им. Авилова, третье стала Екатерина Комписенко из Мурминской средней школы (Рязанский район).

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