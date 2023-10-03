Вторник, 3 октября, 2023
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В Рязанской области ввели новые меры поддержки участников СВО и их семей

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Фото: Минобороны РФ

Правительство Рязанской области утвердило дополнительные меры поддержки участников СВО и их семей.

В правительстве предложили предоставлять земельные участки военным, имеющим статус ветерана боевых действий, удостоенных звания Героя РФ, награжденных орденами РФ в ходе участия в СВО, а также членам семей таких погибших военнослужащих.

Использовать землю будет можно для строительства дома и ведения хозяйства. Площадь участков составит от 400 до 1000 квадратных метров, пишет пресс-служба правительства.

Многодетные семьи участников СВО сохранят свой статус и льготы. Статус многодетной сохранят и те семьи, где ребенок проходит службу по призыву.

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