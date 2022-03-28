В Рязанской области введут единую билетную систему на базе карты «Тройка»

Правительство Москвы и правительство Рязанской области заключили соглашение об использовании в регионе единой билетной системы на базе карты «Тройка».

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Согласно документу, в Рязанской области запустят пилотный проект по использованию карт «Тройка». Они дадут рязанцам возможность оплачивать проезд не только в своём городе, но и в регионах, где уже введены в оборот эти карты. За пределами столицы проект по использованию карт «Тройка» запущен в 18 регионах.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, рязанцам с появлением транспортных карт станет проще оплачивать проезд в местном транспорте. Комфортнее это делать будет и москвичам, которые приезжают в Рязань для работы и отдыха.

Решение о внедрении единой билетной системы на базе карты «Тройка» в Рязанской области прокомментировал глава региона Николай Любимов.

— Это значимый шаг в развитии транспортной системы региона, — заявил он. — Одной из главных задач при принятии такого решения было повышение комфорта для наших жителей, облегчение логистики.

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Любимов добавил, что использование карт «Тройка» в перспективе может стать одной из мер социальной поддержки рязанцев. Карты, являясь транспортным кошельком, упрощают оплату проезда в транспорте и предусматривает интегрируют транспортную систему Рязанской области с единой транспортной системой страны.