Татьяна Проводина

В Рязанской области введён режим чрезвычайной ситуации

Фото из Телеграм канала Павла Малкова

Павел Малков принял такое решение для применения дополнительных мер по защите населения и территорий.

В Рязанской области сегодня прошло заседание по ситуации с природными пожарами. С руководством МЧС, Авиалесоохраны, других федеральных ведомств и столичным градоначальником Сергеем Собяниным обсудили координацию действий. Об этом сообщил врио рязанского губернатора в своём Telegram канале.

Площадь, пройденная огнём в Рязанской области, составляет, по данным Авиалесоохраны, 8-9 тысяч гектаров.

В тушении возгораний задействованы силы Рослесхоза, МЧС, области и муниципалитетов. Группировка личного состава увеличена почти до 9 тысяч человек. Павел Малков поблагодарил Сергея Собянина за беспрецедентную помощь.

Сегодня главная задача – координация всех ресурсов. Важно грамотно задействовать каждую единицу техники в борьбе с огнём, – отметил Павел Малков.

В Рязанской области введён режим чрезвычайной ситуации
В Рязанской области введён режим чрезвычайной ситуации
В Рязанской области введён режим чрезвычайной ситуации
В Рязанской области введён режим чрезвычайной ситуации
В Рязанской области введён режим чрезвычайной ситуации
В Рязанской области введён режим чрезвычайной ситуации
В Рязанской области введён режим чрезвычайной ситуации
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