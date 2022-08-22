В Рязанской области введён режим чрезвычайной ситуации

Павел Малков принял такое решение для применения дополнительных мер по защите населения и территорий.

В Рязанской области сегодня прошло заседание по ситуации с природными пожарами. С руководством МЧС, Авиалесоохраны, других федеральных ведомств и столичным градоначальником Сергеем Собяниным обсудили координацию действий. Об этом сообщил врио рязанского губернатора в своём Telegram канале.

Площадь, пройденная огнём в Рязанской области, составляет, по данным Авиалесоохраны, 8-9 тысяч гектаров.

В тушении возгораний задействованы силы Рослесхоза, МЧС, области и муниципалитетов. Группировка личного состава увеличена почти до 9 тысяч человек. Павел Малков поблагодарил Сергея Собянина за беспрецедентную помощь.