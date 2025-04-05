В Рязанской области введён особый противопожарный режим: что запрещено, какие штрафы

На территории ряда районов и городов Рязанской области с начала апреля введён особый противопожарный режим. Он действует в границах городских и сельских поселений в Александро-Невском, Ермишинском, Захаровском, Клепиковском, Рыбновском, Сапожковском, Спасском, Старожиловском, Чучковском районах, а также в Касимовском, Кораблинском, Михайловском, Сасовском округах и в городах Рязань и Скопин.

В этот период:

Запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и другие отходы;

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Ограничено посещение лесов.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены повышенные штрафы:

— для граждан — от 10 000 до 20 000 рублей;

— для должностных лиц — от 30 000 до 60 000 рублей;

— для предпринимателей без образования юрлица — от 60 000 до 80 000 рублей;

— для юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей.

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности, отказаться от любых огневых работ на открытом воздухе и не посещать лесные массивы без крайней необходимости.