В Рязанской области временно меняется расписание пригородного поезда

Расписание пригородного поезда №6956 Сасово — Свеженькая меняется с 17 по 19 октября. На перегоне Берестянки — Кустарёвка будут модернизировать объекты энергообеспечения. Технологические «окна» назначены с 12 до 16 часов.

В течение трёх дней поезд будет отправляться со станции на 7 минут раньше обычного графика — в 12:41.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и учитывать изменения в расписании пригородных поездов. Ознакомиться с расписанием можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе Пассажирам и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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