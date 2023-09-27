В Рязанской области временно изменится расписание электричек

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Рязанской и Московской областях, изменится со 2 октября, сообщает сайт МЖД.

Причина изменений — плановые работы по выправке путей на перегонах.

На перегоне Виноградово — Воскресенск технологические «окна» назначены 2–6 октября с 12:10 до 14:15, на участке Луховицы — Щурово: 6, 9–11, 13 октября с 06:20 до 10:20.

Во время работ изменится время отправления и прибытия некоторых электричек, в том числе курсирующих через станции Рязань-1, Рыбное, Дивово.

Некоторые электропоезда уберут из расписания, у некоторых изменится количество остановок.

Подробнее об изменениях узнавайте на вокзалах, а также на сайте РЖД.