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В Рязанской области врача подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

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Касимовским МСО СУ СК России по Рязанской области на основании материалов, поступивших из органов прокуратуры, в отношении врача-терапевта одного из медицинских учреждений Рязанской области возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, в феврале–марте 2023 года участковый врач-терапевт с целью получения выплат стимулирующего характера и избежания привлечения к дисциплинарной ответственности за невыполнение плана диспансеризации дал указания неосведомленным о его преступных намерениях медицинским сестрам внести в официальные документы заведомо ложные сведения о прохождении диспансеризации 15 пациентами медицинского учреждения. В результате составления фиктивных документов врачом-терапевтом учреждения здравоохранения были существенно нарушены права и законные интересы граждан в области охраны здоровья, а также подорван авторитет указанного учреждения.

По уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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