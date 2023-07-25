В Рязанской области возросло число уголовных дел по факту коррупции

Об увеличении числа уголовных дел о коррупции рассказал руководитель следственного комитета Рязанской области Владимир Никешкин в интервью ГТРК «Ока».



За половину 2023 года следователи возбудили на 17% больше дел коррупционной направленности и в пять раз больше дел о коммерческом подкупе, чем за первую половину 2022 года. В целом, по словам Никешкина, число коррупционных дел выросло на 17%, сейчас их 86.