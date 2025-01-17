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Изображение от Rochak Shukla на Freepik
Происшествия

В Рязанской области возбуждено дело по факту гибели ребенка при пожаре

Алексей Самохин

В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка в результате пожара. Как сообщили в следственном управлении СК России по региону, инцидент произошел 11 января 2025 года в многоквартирном доме по улице Совхозной в селе Путятино. Дело открыто по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, двое малолетних детей остались без присмотра, пока их родители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, уснули. Старший ребенок начал играть со спичками, что привело к возгоранию. Родители, проснувшись от криков детей, не смогли оценить ситуацию и вовремя предпринять меры для спасения всех членов семьи.

В результате пожара мальчик 2023 года рождения получил серьёзные ожоги и был доставлен в областное медицинское учреждение, где спустя некоторое время скончался от полученных травм.

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Следователи проводят процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы, проверяются условия жизни и воспитания детей в семье, а также деятельность органов системы профилактики. Будет дана оценка работе ответственных структур, которые должны были контролировать ситуацию.

Следственное управление призывает граждан быть внимательными к безопасности детей и исключить их нахождение без присмотра, особенно в потенциально опасных условиях.

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© Информационное агентство 7info

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