В Рязанской области возбудили уголовное дело в связи с некачественным ремонтом автодороги

В Рязанской области против подрядчика, выполнявшего ремонт автодороги, возбуждено уголовное дело о халатности. Подробности привели в прокуратуре Советского района Рязани.

Проверка прокуратуры показала, что в 2020 году Дирекция дорог Рязанской области заключила госконтракт с подрядной организацией на ремонт дороги Алешино – Ямбирно стоимостью более 106 млн рублей. Дирекция дорог приняла и оплатила работы в 2021 году, вопросов к качеству выполненного ремонта не возникло.

Однако при проверке выявилось множество несоответствий состава и объёма выполненных работ, качества асфальтобетонной смеси требованиям заключённого контракта. В частности, на заездных карманах автобусных остановок уложен асфальт толщиной 3 см вместо 6 см, работы по установке бортового камня выполнены не полностью, а крепление оснований остановочных пунктов не соответствует проекту.

Общая стоимость невыполненных работ и оплаченных материалов, которые не применялись при ремонте, превысила 2 млн рублей.

По материалам проверки прокуратуры Московским МСО Рязани возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Ход расследование взяла под контроль прокуратура района.